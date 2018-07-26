Жителя Новой Одессы задержали по подозрению в торговле марихуаной

В Новой Одессе полиция задержала 23 июля 20-летнего местного жителя по подозрению в торговле наркотиками.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Парень был задержан следователем и оперативными сотрудниками Новоодесского отдела полиции сразу после сбыта очередной дозы марихуаны, стоимость которой составляла около 300 гривен. Следственные действия продолжаются. Изъята марихуана направлена ​​на экспертизу», - сообщили в полиции.

В отношении парня начато уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», что наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Николаеве суд арестовал с полумиллионным залогом оперативника уголовного розыска, который «варил» и сбывал амфетамин.