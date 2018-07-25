В Николаеве грабитель сначала напал на женщину в лифте, а потом на улице отобрал телефон у подростка

В Николаеве задержали подозреваемого в ограблении многодетной матери и 15-летнего подростка.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Сначала грабитель в лифте многоэтажки по улице Озерной избил и ограбил многодетную женщину. Схватив женщину за шею, он несколько раз ударил ее кулаком в лицо, стянул с бессильной от побоев жертвы спортивную кофту, в кармане которой находились 150 гривен, и убежал. В полицию пострадавшая обратилась не сразу, а только когда пришла в себя от нападения.

Через несколько минут возле дома по улице Озерной мужчина ограбил 15-летнего подростка. Грабитель схватил его за одежду и, сильно ударив в лицо, вырвал из его руки телефон.

Полицейские задержали подозреваемого через несколько минут после обращения пострадавших. Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные увидели похожего по приметам гражданина, который попытался скрыться, но был оперативно задержан.

Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый николаевец. При проведении личного досмотра у него обнаружили только похищенный мобильный телефон подростка. Во время обыска квартиры задержанного нашли кофту пострадавшей женщины. Пострадавшие женщина и парень опознали задержанного.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливают причастность грабителя к совершению аналогичных преступлений. Имущество пострадавших изъяли и возвратили владельцам.

Напомним, что ранее в Березанке группа разбойников ворвалась в дом, связала его хозяев и забрала деньги.