В Николаеве в ванной обнаружили окровавленный труп женщины

В Николаеве в квартире дома по проспекту Центральному 25 июля обнаружили труп женщины в ванной.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На месте преступления сейчас работают следственно-оперативная группа и эксперты. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Издание «Новости-N» пишет, что тело обнаружила мать погибшей, она же вызвала полицию. Прибывшие на место патрульные обнаружили в ванной квартиры, расположенной на втором этаже, тело женщины без признаков жизни. Ванна наполнена водой вперемешку с кровью, в квартире все перевернуто «вверх дном».

По словам соседей, здесь проживала 31-летняя Ирина Н. с маленьким сыном. Въехала она в эту квартиру недавно, примерно полгода назад. В квартире постоянно происходили пьяные загулы, драки.

«Сегодня утром к Ирине приезжала ее мать и обнаружила свою дочь в компании сожителя. Поскольку оба были пьяные и ссорились, бабушка решила забрать с собой внука. После этого женщина еще один раз общалась с Ириной по телефону, однако затем дочь перестала отвечать. Обеспокоенная женщина приехала и обнаружила дочь мертвой. Полицейские разыскивают сожителя погибшей – темноволосого мужчину высокого роста», - пишет издание.

Напомним, что суд арестовал подозреваемого в убийстве николаевца, которого застали на месте преступления врачи «скорой».