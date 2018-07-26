Полиция устанавливает убийц жительницы Николаева, которую нашли окровавленную в ванной – им грозит пожизненный тюремный срок

Полиция продолжает разыскивать причастных к убийству 31-летней жительницы Николаева.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в квартире дома по проспекту Центральному 25 июля обнаружили труп женщины в ванной.

Тело потерпевшей с внешними признаками насильственной смерти нашла ее мать. Женщина вместе с другом пришла навестить дочь, когда та некоторое время не отвечала на телефонные звонки. Вещи в квартире были разбросаны, порядок в доме нарушен, а также исчезли некоторые личные вещи потерпевшей.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам пункта 6 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений») и проводят расследование обстоятельств преступления. При этом рассматриваются различные версии и мотивы преступления, проводятся необходимые следственные действия.

Оперативные сотрудники принимают меры для установления и задержания причастных к убийству лиц, которым за содеянное грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что суд арестовал подозреваемого в убийстве николаевца, которого застали на месте преступления врачи «скорой».