В Николаеве налетчика на финучреждения отправили на время следствия в СИЗО

В Николаеве суд арестовал подозреваемого в разбойных нападениях на пункты кредитования.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, первый случай произошел 23 июля - вооруженный злоумышленник напал на пункт кредитования, расположенный на проспекте Богоявленском около 16:15. На следующий день налетчика с пистолетом задержали после еще одного разбоя, в результате которого из кассы похитили 20 тысяч гривен.

«25 июля следственным судьей рассмотрено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем Ингульского отдела Николаевской местной прокуратуры № 2, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 27-летнему жителю города Николаева, который подозревается в двух разбойных нападениях», – говорится в сообщении.

Как пояснил сам подозреваемый, на разбой он пошел в связи с задолженностью перед знакомым крупной суммы денег.

Напомним, что на Николаевщине мужчину за вооруженный налет на пункт кредитования наказали тремя годами условно.