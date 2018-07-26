Николаевская полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, найденной в ванной

В Николаеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 31-летней женщины.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, в квартире дома по проспекту Центральному 25 июля обнаружили труп женщины в ванной. Вещи в квартире были разбросаны, порядок в доме нарушен, а также исчезли некоторые личные вещи убитой. Полиция приступила к розыску сожителя женщины, который подозревался в причастности к убийству.

Подозреваемого задержали 26 июля, сейчас с ним работают следователи в отделе полиции. Также устанавливается, имеет ли он какое-либо отношение к Вооруженным силам Украины.

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