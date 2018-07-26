Суд арестовал водителя «Hummer», который насмерть сбил 10-летнюю девочку в центре Киева и сбежал

Шевченковский районный суд Киева постановил до 21 сентября арестовать водителя «Hummer» Кирилла Островского, который в центре столицы на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка.

Такое решение судья Виталий Циктич объявил на заседании суда после более 1,5 часа пребывания в совещательной комнате, передает «Украинская правда».

Прокурор ходатайствовал об аресте, учитывая, что Островский подозревается в двух уголовных производствах, одно которых является тяжелым и предусматривает до 8 лет заключения, может скрываться от следствия, искажать доказательства и давить на свидетелей.

Защитники ходатайствовали о более мягкой мере пресечения – залоге или ночном домашнем аресте.

Они просили суд приобщить к ходатайству распечатки из видеозаписей, на которых якобы видно, что Островский якобы не убегал, а находился рядом с пострадавшими и якобы пытался оказать им первую помощь.

Стоит отметить, что на данный момент не обнародовано видео момента ДТП с камер видеонаблюдения.

Сам Островский в суде заявил, что не скрывался с места аварии, мол, у всех его друзей есть видео в подтверждение этого. Он также убеждал, что погибшая внезапно выбежала на дорогу, что ехал он не быстро и сразу затормозил, но эти тормоза не сработали.

Адвокаты водителя также обвинили СМИ в давлении на родственников подозреваемого и на мать погибшей девочки. Они несколько раз отмечали, что семья Островского помогает матери сбитой ребенка.

Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве водитель внедорожника Кирилл Островский на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнего ребенка и пытался скрыться.

Водителю автомобиля «Hummer», экс-боксеру Островскому сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») УК Украины. Позже ему также сообщили о подозрении по части 1 статьи 135 («Заведомое оставление без помощи лица») УК Украины.

По предварительной информации, драгер не выявил алкогольного опьянения у Островского.