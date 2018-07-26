Задержанный николаевец признался в убийстве женщины – он винит во всем алкоголь и ревность

Подозреваемым в убийстве 31-летней женщины в Николаеве оказался 22-летний военнослужащий. Он признал свою вину в преступлении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что тело убитой нашли в ванной, в квартире дома по проспекту Центральному. В квартире был беспорядок, исчезли некоторые личные вещи погибшей. Полиция заподозрила в причастности к убийству сожителя женщины, его задержали на следующий день.

По данным полиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и из-за ревности задушил женщину, а затем нанес несколько ножевых ранений в грудь. Орудие преступления он помыл и оставил на кухне, а из дома забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард, а деньги потратил на поездку домой в соседнюю область.

Военный съездил на Херсонщину и вернулся, заботясь о том, что его ищет руководство военной части, и ему будут инкриминировать дезертирство. Как только подозреваемый вернулся в Николаев, его задержали.

«По его словам, причиной конфликта с пострадавшей, с которой он периодически встречался, стала ревность. А свое агрессивное поведение мужчина объясняет чрезмерным количеством выпитого алкоголя. Употреблять спиртные напитки они начали с вечера накануне, сначала вместе с друзьями, потом уже поздно ночью дома у женщины. Когда дальше пить она отказалась, мужчина продолжил употреблять спиртное в летнем кафе в одиночестве. Ссора, которая привела к убийству, возникла уже под утро. Употреблять спиртное злоумышленник не прекратил и по дороге домой, и в родном селе. Протрезвел уже утром в родительском доме».

«После преступления военный не мог найти свои документы, поэтому в поисках перевернул все в квартире. Почему наполнил ванну водой и поместил туда уже бездыханное тело женщины, он не понимает. Похищенные ноутбук и планшет изъяли из ломбарда, свидетели опознали задержанного», - сообщили в полиции.

Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.