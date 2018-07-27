Суд отправил в СИЗО николаевца, который на Соборной ножом ударил двух парней – пострадавшие остаются в реанимации

Подозреваемый в нападении В Николаеве суд арестовал без права внесения залога местного жителя, который ножом тяжело ранил двух парней на улице Соборной.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суд Николаева.

Как известно, конфликт между двумя компаниями из трех и пяти человек на пересечении улиц Соборная и Большая Морская произошел 24 июля около в 05:30. В дальнейшем ссора переросла в драку, во время которой один из участников ножом нанес тяжкие телесные повреждения двум 18-летним потерпевшим.

Прокурор в судебном заседании ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей поддержал. Он указал в качестве рисков возможность подозреваемого скрываться от следствия, уничтожить или исказить орудие совершения преступления, незаконно влиять на потерпевших и свидетелей, продолжить совершать уголовные преступления.

Адвокат возражала против удовлетворения ходатайства. Она настаивала на том, что подозрение необоснованно, ряд доказательств являются недопустимыми из-за ненадлежащего оформление документов, риски ничем не подтверждены.

Сам подозреваемый отказался давать суду объяснения.

В суде также отметили, что пострадавшие сейчас находятся в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи.

Заслушав аргументацию сторон, с учетом добавленных к ходатайству материалов, следственная судья Светлана Скрипченко приняла решение избрать подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 сентября без возможности внесения залога.

Напомним, в центре Николаева пьяный мужчина побил стекла машин, а выйдя из отдела полиции, еще и порезал ножом прохожего.