НАБУ завершило расследование дела по «газовым схемам» беглого Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства против нардепа Александра Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по хищению газа «Укргаздобычи» в рамках договоров о совместной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Онищенко и второй соучастник схемы – финансовый директор компаний, подконтрольных Онищенко - уведомлены о завершении следствия через адвокатов, так как находятся за границей. Обвинительный акт пойдет в суд после ознакомления стороной защиты с материалами дела.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 миллиардов гривен на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») был нанесен ущерб в сумме более 740 миллионов гривен

В «газовой схеме» замешаны 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – работники «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и другие.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании вины. Расследование в отношении еще 12 человек также завершено: обвинительные акты по ним уже направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе Онищенко, находятся в розыске.

Напомним, САП открыла производство против НАБУ за действия по делу беглого нардепа Онищенко – в бюро обвинения опровергают

Отметим, расследование т. н. «газового дела», одним из фигурантов которого является Александр Онищенко НАБУ началось в декабре 2015 года.

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.

Позже беглый нардеп Онищенко передал НАБУ часть переписки о махинациях на Центрэнерго с участием соратника Порошенко.