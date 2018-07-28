Словакия может экстрадировать в Украину подозреваемого в терроризме

Суд словацкого города Кошице изменил предварительный арест задержанного по подозрению в терроризме украинца Владимира Гласнера на арест, который предшествует экстрадиции.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Мужчину с украинским и венгерским гражданством и разрешением на постоянное проживание в Кошице в июне по запросу Киева задержала словацкая полиция.

- Лицо, в отношении которого было вынесено решение, подало жалобу. Решение по этому делу будет принимать верховный суд Словакии, - заявила пресс-секретарь регионального суда в Кошице Анна Панцурова.

Как отмечается, суд отклонил запрос сестры Гласнера, которая хотела взять его на поруки. Также суд не согласился отпустить мужчину под залог и домашний арест в присутствии представителя правоохранительных органов. Подозреваемый будет ожидать решения Верховного суда в тюрьме. Суд Кошице вынес решение по делу Гласнера за день до того как истекал срок его предварительного ареста. Мужчина все обвинения против него отрицает. Если Верховный суд Словакии поддержит решение суда в Кошице, после разрешения министра юстиции подозреваемый будет передан Украине.

Как сообщалось, Гласнер, уроженец Севастополя, был одним из руководителей «Правого сектора» на Закарпатье. Ордер на арест Владимира выдан украинским судом. Его в частности обвиняют в организации преступной группы, которая действовала на территории Закарпатской области. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

- Он подозревается в совершении уголовных преступлений, нанесении умышленных телесных повреждений, угрозах убийством, незаконном владении оружием, бандитизме, терроризме, нападениях на государственных чиновников и других преступлениях, - заявила представитель прокуратуры Милана Филичко.

Напомним, что ранее Британия отказалась выдать Украине бывшего руководителя «Укрспецэкспорта», подозреваемого в крупных хищениях.