Житель Вознесенска уверял полицию, что 19 доз амфетамина он хранил для «личного употребления», и ему поверили

В Вознесенске в пятницу, 27 июля, полицейские прибыли с санкцией на обыск в дом мужчины, где изъяли фасованные амфетамин и коноплю.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Так, в доме оперативники нашли и изъяли 19 фасованных свертков из фольги с «порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожим на психотропное средство амфетамин», пять пакетов с остатками такого же вещества, два бумажных свертка с каннабисом весом около 10 граммов, весы и приспособления для употребления наркотиков.

«41-летний злоумышленник уверяет правоохранителей, что наркотики он приобрел в столице якобы в личных целях, только для удобства разделил их на дозы и не имел цели их распространять. Сейчас эта информация проверяется в ходе следствия»,- сказано в сообщении.

Также на приусадебном участке домовладения хозяин еще выращивал кусты конопли, которые сотрудники полиции также изъяли и вместе с другими наркотическими и психотропными веществами направили на экспертизу.

Следователи Вознесенского отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого признакам части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в Вознесенском районе Николаевщины полиция изъяла у местного жителя 30 кустов конопли.