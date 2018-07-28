В Николаеве суд оправдал мужчину, у которого нашли арсенал оружия и считали причастным к взрыву в центре волонтеров

В Николаеве суд оправдал мужчину, у которого милиция нашла арсенал оружия и считала причастным к взрыву в центре волонтеров в 2015 году.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в августе 2015 года милиция сообщала, что в ходе обыска по месту жительства 46-летнего мужчины обнаружили и изъяли пистолет-пулемет, 18 патронов к нему, 15 коллекционных пистолетов, 13 патронов различного калибра, пакеты с сухими смесями алюминиевого порошка (серебрин) и гранулированной аммиачной селитры, которые могут быть использованы даже в домашних условиях в качестве компонентов для приготовления взрывчатки.

Также у него изъяли устройство, на котором, возможно, осуществлялось переделка оружия.

Эксперт признал огнестрельным оружием пригодным для стрельбы пистолет-пулемет «РМ-63», в конструкцию которого вносились изменения, бельгийский револьвер «Бульдог», кремневый и капсульный пистолеты, еще несколько единиц оружия иностранного производства, а 13 разных патронов признаны боеприпасами.

В приговоре говорится, что разрешение на обыск судья Тишко в то время предоставил из-за потребности расследования факта закладки неустановленным лицом взрывного устройства в помещение «Центра Волонтеров» и его подрыва, а также на основании информации, что обвиняемый занимается изготовлением взрывчатки. Это разрешение суд называл немотивированным и таким, что позволял следователям изымать практически любые вещи и предметы, в том числе и те, которые не относятся к уголовному производству, в рамках которого проводился обыск.

Кроме того, суд отметил, что изъятие предметов, похожих на оружие проводилось без эксперта. Кроме того, судья усомнился, на каком этапе совершили и кем совершили доработку оружия, а дальнейшие выводы экспертов посчитал основанными на предположениях.

Также судья отметил, что гособвинение более года не проводило обещанные исследования.

Сам обвиняемый уверял, что весь арсенал собирал для коллекции.

Таким образом судья Владимир Алейников признал все доказательства гособвинения недопустимыми и недостоверными.

В итоге Алейников оправдал обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществам») Уголовного Кодекса Украины, из-за отсутствия состава преступления.

Кроме того, суд вернул оправданному все изъятые в ходе обыска предметы.

Напомним, в Николаеве задержанный СБУ торговец оружием и наркотиками после сделки с прокуратурой отделался двумя годами условно.