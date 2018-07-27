Епископа обвинили в покушении на патриарха Киевского Филарета

Патриарх Филарет Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что один из ее епископов пытался совершить покушение на патриарха Филарета.

Об этом говорится в журнале заседания синода от 27 июля, сообщает «Левый берег».

Инцидент произошел 25 мая. Внештатный епископ Севастьян (Возняк) вместе с сыном пришел вечером в неприемное время и в гражданской одежде к Филарету в его резиденцию. Тот как раз ужинал. Экономка патриархии услышала шаги в коридоре и вышла из кухни. Епископ брызнул в нее из баллончика и вместе с сыном покинул резиденцию. Севастьян был задержан, 20 июля ему избирали меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева.

Синод пришел к выводу, что если бы под газ попал Филарет, то по причине его возраста это могло привести к тяжелым последствиям «вплоть до смерти». Поэтому священнослужители сочли действия Севастьяна покушением и лишили священного сана.

Преосвященный Севастьян (в миру Михаил Возняк) был епископом Черниговским и Нежинским, но был освобожден от управления епархией в марте 2008 года по личной просьбе. При этом он самоустранился от руководства епархией задолго до этого, не совершал в ней богослужений и постоянно проживал в Киеве.

«Уволив преосвященного епископа Севастьяна (Возняка) за штат, Священный Синод надеялся, что как монах и священнослужитель он одумается, раскается и прекратит нарушение монашеских обетов. Вместо этого за десять лет указанный заштатный епископ настолько закоснел в грехе, что пришел к преступному умыслу – покушению на убийство предстоятеля церкви», - говорится в журнале.

Напомним, что олигарх и владелец бывшего Черноморского судостроительного завода Вадим Новинский является одним из подозреваемых в незаконном давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата с целью отстранения с должности покойного митрополита Владимира. В частности, ему вменяют соучастие в лишении свободы личного помощника Владимира – Александра Драбинко. 8 декабря 2016 года парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа. Его дело готовились передать в суд.