На Николаевщине дали 3 года условно водителю за оставленный на дороге «КамАЗ» без аварийного огня, в который въехала легковушка

В Николаеве признали виновным в нарушении правил безопасности на дороге водителя «КамАЗа», в который въехала легковушка из-за отсутствия аварийных сигналов, а ее водитель и пассажиры получили серьезные повреждения. За это водитель грузовика получил три года условно.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новоодесского районного суда Николаевской области.

Как известно, ДТП произошло возле села Себино Новоодесского района. Тогда в результате столкновения «Volkswagen Caddy» и «КамАЗ» 27-летний водитель и 22-летняя пассажир «легковушки» получили травмы различной степени тяжести.

Обвиняемый водитель грузовика на признавал свою вину в суде. Он пояснил, что через 20 минут после поломки позади «КамАЗа» положил ветки и включил габаритные огни. Также указал, что рядом с ним останавливался знакомый водитель и по его просьбе по телефонному звонку ему привозили запчасти для ремонта грузовика. При этом в этих граждан он не просил дать ему знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, которые он должен установить позади поломанного автомобиля согласно правилам дорожного движения.

Водитель «Volkswagen Caddy» в свою очередь рассказал, что двигаясь в темное время суток, в облачную погоду по автодороге со скоростью около 90 км/ч, увидел за 15-20 метров впереди небольшое количество ветвей. Он посчитал, что эти ветви упали из-за непогоды, немного объехал их слева и неожиданно увидел впереди своей полосы движения «КамАЗ». Поскольку в него уже была очень малое расстояние, избежать столкновения с грузовиком не удалось, в результате чего пассажиры в его автомобиле получили значительные телесные повреждения и попали в больницу.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года. Одновременно суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием, если он в течение испытательного срока три года не совершит нового преступления и выполнит ряд возложенных на него обязанностей.

Напомним, около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие в ДТП автобуса на Николаевщине оказались белорусами.

42-летнего водителя грузовика задержали на территории Николаевской области. Позже суд отправил его под домашний арест.