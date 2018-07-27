Николаевец устроил дебош в кафе и ударил полицейского – теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы

В Николаеве 26 июля полиция охраны задержала 23-летнего местного жителя, который хулиганил в кафе и ударил полицейского.

Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции охраны в Николаевской области.

В кафе в Заводском районе отдыхала компания молодых людей. Один из парней «перебрал» водки и начал громко выражаться нецензурной бранью в адрес работника заведения и посетителей. Бармен сделал ему замечание, однако парень еще сильнее разозлился и начал угрожать персоналу физической расправой. Бармен после этого нажал «тревожную кнопку».

Полицейские охраны пытались утихомирить дебошира и предложили парню проехать в Заводской отдел полиции. Хулиган нанес полицейскому удар в голову – пострадавший получил рассечение левой брови и гематому в области левого глаза. Хулигана доставили в отдел полиции, а медицинские работники оказали помощь полицейскому. При обследовании задержанного медицинские работники обнаружили в его крови почти 2 промилле алкоголя (сильная степень опьянения – ПН).

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее житель Южноукраинска во время драки ранил ножом двух парней.