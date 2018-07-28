«Задержан криминальный «турист»: Ночью в Одессе во время стрельбы убили мужчину

В ночь с 27 на 28 июля в Одессе на улице Паустовского произошла стрельба, в ходе которой погиб человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«Разборка среди «горячих парней», стрельба, по итогу — один труп. Молниеносная реакция опера и патрульных — стрелок задержан! И опять… криминальный «турист» из окружения недавнего задержанного гражданина «с», ствол в трусах, в голове — лихие 90-е, а в крови, судя по всему, лошадиная доза алкоголя. Пора в тюрьму…», - написал Головин.

Ранее сообщалось, что правоохранители выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу «Хидир».