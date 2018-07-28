Арестован экс-президент Армении, обвиняемый в разгоне акций протеста в 2008 году

Второй президент Армении Роберт Кочарян (1998-2008), обвиняемый по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года и свержении конституционного строя, арестован на два месяца.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Соответствующее решение принял суд первой инстанции Еревана, удовлетворив ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте Кочаряна. 26 июля Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

«На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Роберта Кочаряна», - сообщила служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Адвокаты, представляющие интересы Кочаряна, намерены опротестовать решение об аресте своего подзащитного. Как заявил после объявления решения суда один из адвокатов, Рубен Саакян, экс-президент Армении «спокойно отреагировал на данное решение».

Напомним, что ранее в армянском селе местные жители остановили российских военнослужащих, которые приехали на учения и стреляли из оружия.