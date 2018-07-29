В Техасе застрелили пять человек в доме престарелых

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В Робстауне в штате Техас, США неизвестный застрелил пятерых человек в доме престарелых.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на «The New York Times».

Как рассказал начальник полиции города, стражи порядка прибыли в дом престарелых в связи с сообщениями о стрельбе в 19:00 по местному времени.

- Мы подтверждаем наличие трех жертв: двух мужчин и женщины. Все они были мертвы к моменту прибытия полиции, угроза была устранена, - сообщил он.

Позже в доме обнаружили тела еще двух человек.

Напомним, что ранее в Одессе во время стрельбы убили мужчину.

Вадим Богданов

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