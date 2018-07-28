В Николаеве коллекторы обрисовали подъезд в многоэтажке: «Квартира будет гореть, предупредите соседей»

В Николаеве 28 июля неизвестные уже в третий раз разрисовали черной краской подъезд в доме по улице 8-го Марта.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила местная жительница Наталья.

«Надписи содержат угрозы, также рисуют кресты. В этот раз вместе с надписями оставили наклейку с номером телефона. Жильцы, которые звонили по данному номеру, пытались выяснить, почему они портят общее имущество. На что получили ответ: «Скажите спасибо, что хоть так обошлось, сегодня готовьтесь вызывать МЧС, их квартира будет гореть, предупредите соседей».

«Выяснилось, что некая Анна должна большую сумму какой-то конторе, человек, ответивший на звонок, не представился. Но пригрозил прислать «вышибал», - рассказывает Наталья.

Жильцы вызвали полицию, заявление приняли, но люди опасаются, что угрожавших им коллекторов так и не найдут.

«Жильцы боятся и не знают, что делать», - говорит женщина.

Напомним, что ранее в Николаеве коллекторы расписали матами и свастикой подъезд, где им никто и ничего не должен.