Некоторые районы Николаева подтопило после сильного ливня

В Николаеве вечером 28 июля сильный ливень опять привел к тому, что некоторые районы города подтопило.
Читатели «Преступности.НЕТ» сообщают о том, что снова затопило улицы в Лесках. Есть существенные проблемы в Корабельном районе, и на ЮТЗ.
В Facebook-группе «Электротранспорт Николаева» сообщили, что движение трамваев останавливали примерно на полчаса.
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19:37 Вот такой вот ливень накрыл Николаев. Видео из Корабельного района.
19:27 После затянувшихся в всю неделю дождей стали падать деревья. Одно из них перекрыло тротуар на Никольской, сообщает в Facebook Федор Левченко.
А другое упало в Лесках на припаркованный автомобиль, пишет в Facebook Олег Понурченко.
19:23 Как и вчера, в Варваровке подъезды к мосту через Южный Буг опять подтопило, будьте осторожны.
А в Корабельном районе наблюдаются проблемы с электроснабжением, в части домов выключили свет.
19:17 Как сообщается в Facebook-группе «Электротранспорт Николаева», движение трамваев восстановили.
19:14 Николаевцы в соцсетях делятся фотографиями того, как улицы залило водой. Из-за сильного ливня машинам приходится на отдельных участках буквально «плыть».
А вот так сейчас выглядят улицы в районе старого железнодорожного вокзала.
Фото - Елена Позняк
19:01 В Корабельном районе потоки воды после сильного дождя вымыли пляж «Чайка». На прилегающей территории появился небольшой «водопад» из потока воды и грязи.
Также на пляже прорвало трубу ливневой канализации.