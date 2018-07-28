Некоторые районы Николаева подтопило после сильного ливня

В Николаеве вечером 28 июля сильный ливень опять привел к тому, что некоторые районы города подтопило.

Читатели «Преступности.НЕТ» сообщают о том, что снова затопило улицы в Лесках. Есть существенные проблемы в Корабельном районе, и на ЮТЗ.

В Facebook-группе «Электротранспорт Николаева» сообщили, что движение трамваев останавливали примерно на полчаса.

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19:37 Вот такой вот ливень накрыл Николаев. Видео из Корабельного района.

19:27 После затянувшихся в всю неделю дождей стали падать деревья. Одно из них перекрыло тротуар на Никольской, сообщает в Facebook Федор Левченко.

А другое упало в Лесках на припаркованный автомобиль, пишет в Facebook Олег Понурченко.

19:23 Как и вчера, в Варваровке подъезды к мосту через Южный Буг опять подтопило, будьте осторожны.

А в Корабельном районе наблюдаются проблемы с электроснабжением, в части домов выключили свет.

19:17 Как сообщается в Facebook-группе «Электротранспорт Николаева», движение трамваев восстановили.

19:14 Николаевцы в соцсетях делятся фотографиями того, как улицы залило водой. Из-за сильного ливня машинам приходится на отдельных участках буквально «плыть».

А вот так сейчас выглядят улицы в районе старого железнодорожного вокзала.

Фото - Елена Позняк

19:01 В Корабельном районе потоки воды после сильного дождя вымыли пляж «Чайка». На прилегающей территории появился небольшой «водопад» из потока воды и грязи.

Также на пляже прорвало трубу ливневой канализации.