«Выдаются за хорошее поведение»: в США заключенные взломали тюремные планшеты и перевели на свои счета около четверти миллиона долларов

В американском штате Айдахо 346 заключенных взломали тюремные планшеты JPay и перевели на свои счета около 255 тысяч долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что планшеты JPay выдаются заключенным за хорошее поведение или приобретаются их родными. Так, благодаря планшетам осужденные могут покупать музыку, книги или игры, а также вести онлайн-переписку с семьей.

На данный момент неизвестно каким образом удалось взломать систему, однако уже возвратили 65 тысяч долларов.

Добавим, что всем подозреваемый во взломе запретили скачивать игры и слушать музыку, но заключенные по-прежнему могут отправлять электронные письма.

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