Депутаты забрали на поруки патрульного и студента, которые грабили николаевцев

В Николаеве суд изменил меру пресечения патрульному и студенту, которые совершали разбойные нападения на граждан, и отпустил на поруки депутатов местных советов.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Заводского районного суд Николаева.

Как известно, в Николаеве в ночь на 15 сентября полицейские задержали двух подозреваемых в грабежах возрастом 23 и 25 лет. Один из подозреваемых оказался патрульным полицейским Управления патрульной полиции Николаева. Грабители ночью на улице с применением газового баллончика и физической силы срывали с людей украшения.

Отметим, что ранее обвиняемого студента уже брали на поруки депутаты Вознесенского райсовета, но при передаче в суд обвинительного акта по части 2 статьи 186 («Грабеж») и части 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины, фигурантам назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В суде прокурор просил обвиняемым продлить меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 08:00.

Адвокаты обвиняемых настаивали на позитивной характеристике своих подзащитных и просили отпустить их на поруки депутатов. За задержанного за нападения патрульного в суде просили депутаты Новобугского городского совета, а за студента – депутат Вознесенского райсовета.

В итоге судья Ирина Боброва назначила поручителями Владислава Федченко депутатов Новобугского городского совета от ВО «Батьківщина» Ивана Павловского, «Радикальной партии Ляшко» Ивана Штанько и «Народной партии» Виталя Крикуна, а для Дмитрия Панасюченко – депутата Вознесенского райсовета от «Батьківщини» Василия Дригинича.

Напомним, ранее суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое и грабеже, которые он совершил в Николаеве вместе с подельником в течение одного часа. При этом обвиняемого хотела взять на поруки его теща, которая является депутатом городского совета.