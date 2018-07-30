В центре села на Николаевщине трое парней изнасиловали девушку: местные жители опасаются, что дело «замнут»

В ночь с воскресенья на понедельник, 30 июля, трое парней в центре села Кривая Балка на остановке изнасиловали девушку. Местные жители боятся, что родственники подозреваемых будут пытаться деньгами закрыть этот вопрос.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

По их словам, мать нашла пострадавшую на остановке. Девушка была без одежды. По уточненной информации, пострадавшей 15 лет, а подозреваемым - по 19 лет.

- Три мальчика изнасиловали девочку. Мама написала заявление, но насколько я знаю, я разговаривал с участковым, там все родители бегают и предлагают деньги. Село боится, чтобы дело не закрыли. В январе один из них уже хотел девочку изнасиловать - порвал на ней блузку, она убежала. Она хотела писать заявление, но там маме дали денег и они ничего не написали. Сейчас вот уже повторное... Сейчас этих пацанов закрыли в полиции. Они в райотделе в Варваровке. В селе все думают, что они денег дадут, и все закроют, - сообщил местный житель.

По его словам, на данный момент времени пострадавшая девушка находится на медицинском освидетельствовании.

- Мама нашла ее на автобусной остановке в центре села. Голую. Они ее там кинули. У нас все село гудит, - добавил мужчина.

В полиции подтвердили информацию о случившемся. Как рассказала спикер Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная, на данный момент все трое парней задержаны и проходят экспертизу. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 («Изнасилование, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса Украины.

- Действительно, у нас по этой ситуации есть производство по части 3 статьи 152. Предварительно установлено, что девочка сначала отдыхала с подружкой. Когда они разошлись по домам, она познакомилась с компанией троих парней. По предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения это все произошло. По ее словам, это было изнасилование, и по этой статье открыто производство. Сейчас все трое проходят экспертизы. Она указывает на одного, но все трое находятся в райотделе, - сообщила Бережная.

По информации «Преступности.НЕТ», один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений.

«Полицейские установили, что пострадавшая в местном парке находилась в компании трех парней. Однако, по ее словам, из-за чрезмерного количества выпитого с подругой незадолго до происшествия алкоголя, интимные отношения она помнит только с одним из них, который провожал ее домой», - позднее сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве полицейские задержали мужчину, в котором женщина опознала своего насильника.