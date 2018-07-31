На Николаевщине мужчину за грядку с кустами конопли «для желудка» оштрафовали на 1,7 тысячи гривен

В Вознесенске мужчину после сделки с прокуратурой наказали штрафом в 1700 гривен за грядку с коноплей, которой он якобы лечился.

Об этом свидетельствует приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, полиция в апреле пришла с обыском к 52-летнему жителю Вознесенска и нашла у него 24 куста конопли. По словам мужчины, коноплю он выращивал исключительно «для здоровья», потому что у него часто болит желудок, а отвар из этих растений успокаивает боль.

Обвиняемый бережно обрабатывал междурядья, уничтожал сорняки, удобрял и поливал кусты, которые росли в двух теплицах. Его действия, которые выразились в незаконном выращивании конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений, квалифицированы по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины.

Через время обвиняемый и прокурор заключили договор о признании виновности – мужчина во время досудебного расследования полностью признал свою вину в указанном деянии и безоговорочно признал обвинения в объеме подозрения в судебном производстве.

Также согласно соглашению, стороны сошлись наказании в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен.

В итоге суд утвердить соглашение о признании виновности и наказал мужчину за преступление оговоренным сторонами штрафом.

Напомним, житель Вознесенска уверял полицию, что 19 доз амфетамина он хранил для «личного употребления», и ему поверили.