Николаевцы задержали пьяного водителя, который катался по дворам и едва не сбил молодую пару с ребенком

В Николаеве 27 июля около 21:00 на улице Лазурная местные жители задержали нетрезвого водителя, который катался по дворам и едва не сбил молодую пару с ребенком.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

На месте происшествия неравнодушные граждане передали инспекторам водителя, которого они держали до прибытия наряда. У задержанного были явные признаки сильного алкогольного опьянения.

«Водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, поэтому патрульные отобрали объяснения у свидетелей происшествия и составили на мужчину админматериалы по части 1 статьи 130 («Отказ лица, которое управляет транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного опьянения») и по части 4 статьи 122 («Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки») Кодекса Украины об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе.

«Мы благодарим граждан, которые не остались в стороне и, проявив неравнодушие, помогли убрать с улиц города потенциального убийцу», - также заявили в полиции.

Напомним, что 29 июля в Николаеве пьяный водитель «BMW» чуть не сбил две семьи на Адмиральской.