В Николаеве две мошенницы украли у пенсионерки драгоценности, чтоб «освятить» их

В Николаеве две женщины забрали у 83-летней пенсионерки украшения, предложив их освятить и не вернули.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Николаевской области.

Сначала две женщины пришли домой к бабушке и предложили медицинские препараты. Поняв, что таким товаром она не интересуется, злоумышленницы выпросили у старушки украшения – предложили освятить и вернуть обратно.

Событие произошло 27 июля около 16:30 в подъезде дома по улице Океановская. Потерпевшая поняла, что ее обманули аферистки, когда те уже ушли. К сожалению, пожилая женщина не запомнила приметы мошенниц.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленниц. По факту мошенничества начато уголовное производство (часть 1 статья 190 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в Николаеве 77-летняя пенсионерка отдала мошенникам 820 евро и 9 тысяч долларов США, когда поверила, что может выиграть стиральную машинку.