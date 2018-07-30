В Николаеве ссора в кафе началась с замечания о длине юбки, а закончилась ножевыми ранениями и стрельбой

В Ингульском районе Николаева драка в кафе закончилась ножевыми ранениями, злоумышленника помогли задержать свидетели случившегося.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 1:00 ночи 29 июля в полицию сообщили о драке в кафе. Прибывший наряд патрульной полиции уже ждали граждане, которые караулили злоумышленника и показали, где он прятался.

Выяснилось, что 44-летний мужчина подсел к супругам в кафе. Во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт из-за замечания незваного гостя – якобы у женщины ненадлежащая длина юбки. Разбираться мужчины вышли на улицу, и уже там злоумышленник ножом нанес несколько ударов 39-летнему оппоненту.

Врачи диагностировали у пострадавшего проникающие колото-резаные ранения брюшной полости с повреждением внутренних органов, резаные раны шеи, ушей и руки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Подозреваемого задержали, когда он прятался в одном из частных домовладений. Ему сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

По информации патрульной полиции, конфликт случился на улице Генерала Свиридова. Кроме ножевых ранений задержанный еще и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

«Инспекторы заметили, как человек, похожий по приметам, пытается перелезть через забор частного домовладения по улице 9-я Продольная. На требование полицейских оставаться на месте неизвестный не отреагировал, поэтому они задержали его. Мужчина не мог объяснить, для чего он пытался перелезть через забор, и постоянно путался в показаниях. При проверке у 44-летнего мужчины нашли пистолет и нож в пятнах бурого цвета», - добавили в полиции.

Напомним, что ранее николаевец устроил дебош в кафе и ударил полицейского.