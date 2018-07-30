В Одессе задержали проректора государственного университета, вымогавшего взятку в 310 тысяч гривен

В Одессе полицейские разоблачили на взятке проректора государственного университета.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как отмечается, чиновник требовал взятку в сумме 310 тыс. гривен от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих. Продолжаются следственные действия.

«В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62 тыс. гривен педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете», - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе «погорели» на взятке декан и жена ректора консерватории - вымогали от трех абитуриентов 5 тысяч долларов США