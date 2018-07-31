В николаевской школе произошел пожар – загорелся мусор в дымоходе

В Николаеве в понедельник, 30 июля, в школьной мастерской произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Звонок о пожаре в одном из помещений школы на улице Лягина поступил спасателям в 18:53. На место прибыли дежурные отделения Государственных пожарно-спасательных частей Заводского и Центрального районов города, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС области.

«Выяснилось, что неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию мусора в неэксплуатируемом дымоходе мастерской», – говорится в сообщении.

Благодаря своевременно принятым мерам, в 19:12 спасатели локализовали пожар и в 19:16 ликвидировали на незначительной площади.

Напомним, что в 2017 году в николаевских школах и больницах обнаружили более 2 тысяч нарушений пожарной безопасности. В конце прошлого года из-за нарушений и отсутствия надлежащих систем пожарной безопасности на Николаевщине ряд учебных заведений могли закрыть. По результатам проверок пожарной безопасности Госслужба чрезвычайных ситуаций уже подала в суд иски, касающиеся шести городских школ №12, 17, 18, 45, 46, 52 и детского сада №104. По словам тогдашнего вице-мэра Евгений Шевченко, на выполнение работ по притовопожарной безопасности в шести школах и одном детском саду Николаева необходимо 8 миллионов 394 тысячи 620 гривен.