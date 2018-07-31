В Николаеве полиция остановила пьяного мужчину на мопеде – он оказался производителем амфетамина

В Николаеве полиция остановила пьяного водителя мопеда без документов, а он оказался производителем амфетамина, который продавали в других областях.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Внимание патрульных водитель мопеда привлек 30 июля. Остановив его, полицейские увидели у мужчины явные признаки алкогольного опьянения, в чем он сам признался. Также оказалось, что у него отсутствуют какие-либо документы.

Для установления личности водителя. полицейские пригласили его в отделение полиции. Там во время поверхностного осмотра у него обнаружили пакет с веществом белого цвета, похожего на психотропное вещество амфетамин, весом около 70 граммов. По ценам «черного рынка» такое количество этого вещества стоит около 50 тысяч гривен.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина во время управления мопедом находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что 35-летний мужчина является жителем Николаевского района, и по его словам, в течение последнего месяца занимается изготовлением амфетамина. «Ингредиенты» для которого получает через почтовое отделение, и таким же образом отправляет готовое к употреблению наркотическое вещество к жителю Одесской области, который уже и распространяет психотроп. Таким образом, правоохранители ликвидировали канал поставки наркотиков на территорию других областей», – рассказал начальник следственного отделения Центрального отдела полиции Виктор Прокудин.

В ходе следственно-оперативных действий полицейские вместе со злоумышленником в почтовом отделении получили посылку на имя мужчины, которая содержала прекурсоры для изготовления амфетамина. По месту жительства задержанного в Николаевском районе правоохранители обнаружили настоящую нарколабораторию.

Сейчас все изъятое при обысках направлено на проведение экспертизы.

По указанным фактам следственным подразделением Центрального отдела полиции начато уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – по части 1 статьи 307 и части 1 статьи 309.

После получения результатов соответствующих экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения для 35-летнего задержанного. Также, возможно, будет проведена дополнительная квалификация преступлений.

Сейчас полицейские устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, 12 июля в Николаеве пресекли деятельность преступной группы наркоторговцев во главе с сотрудником полиции - 26-летним лейтенантом, оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции. Оперативник выступил организатором преступной группы, в которую он вовлек двух местных жителей возрастом 28 и 35 лет. Они занимались незаконным производством, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом амфетамина на территории Николаева. Позже суд арестовал участников этой группы наркоторговцев с возможностью выхода из СИЗО под залоги от 352 тысяч до 528 тысяч гривен.