В Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо сотруднице горсовета

Утром во вторник, 31 июля, в Херсоне произошло нападение на сотрудницу горсовета, сообщает местная полиция.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Никитенко.

Пострадавшая - советница мэра Херсона, и.о. управляющего делами горисполкома Екатерина Гандзюк. По словам правоохранителей, около 8:30 женщина вышла из подъезда своего дома. Из кустов ей на встречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью.

Злоумышленник вылил это вещество в лицо пострадавшей и сбежал. Как отметили в полиции, предварительно установлено что в емкости была кислота.

Женщина с ожогами госпитализирована. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и ведутся следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее в фискальной службе в Черновцах взорвалась ручная граната РГД, которую в кабинет на третьем этаже забросили неизвестные.