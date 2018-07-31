В Бердянске участника АТО, который был местным активистом, убили выстрелом в спину 18+

Скриншот видео Во вторник, 31 июля, в Бердянске застрелили местного активиста, участника АТО Виталия Олешко (Сармата).

Об этом сообщил Андрей Маджаров на своей странице в Facebook.

В прямом эфире мужчина говорит, что к Виталию на его глазах подошел мужчина и выстрелил ему в спину из двухствольной винтовки.

Владимир Весёлкин отмечает, что это произошло во дворе дома-гостиницы Олешко.

«На прошлой неделе, будучи проездом в Бердянске, Андрей познакомил меня с Виталий Сармат...Бывшие добровольцы и не безразличные жители города объединились в борьбе с местными царьками (бывшими регионалами), которые разворовывают бюджет их города и считают людей быдлом», - написал он.

Полиция подтвердила убийство бывшего участника АТО и общественного активиста в Бердянске. По приказу первого заместителя Председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план «Сирена». Правоохранители принимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством областной полиции. Расследование этого преступления находится на контроле руководства Национальной полиции Украины.

Отметим, что Виталий Олешко воевал в зоне АТО в батальоне «Донбасс» и был награжден орденом «За мужество» 3-й степени. Также Олешко участвовал в боях за Иловайск и прошел плен боевиков.

Напомним, ранее в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо сотруднице горсовета. Также ранее в Херсоне двое неизвестных избили местного журналиста. До этого в Одессе молодчики избили и ранили ножом главу местного «Автомайдана».

Как известно, в ночь на 25 мая экс-лидер одесского «Правого сектора» Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них. В ходе конфликта активист смертельно ранил ножом одного из нападавших на него. После чего полиция Одесской области задержала второго фигуранта нападения.