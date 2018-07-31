В Очакове подрались двое пьяных военных – одного их них госпитализировали без сознания

В Очакове возле местного бара ночью 30 июля произошла драка между двумя военными.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе конфликта 21-летний местный житель нанес тяжкие телесные повреждения 37-летнему жителю Очаковского района. Полицию и «скорую помощь» вызвали другие отдыхающие заведения. Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, а злоумышленника задержали полицейские.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ссора в кафе закончилась ножевыми ранениями и стрельбой.