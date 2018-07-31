Харьковский суд приговорил к 12 годам тюрьмы 84-летнего пенсионера, обвиняемого в госизмене

Орджоникидзевский райсуд Харькова приговорил к 12 годам заключения 84-летнего харьковчанина Мехти Логунова по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчина собирал для России секретные сведения об оборонных заказах Украины.

«Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства – России», - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что в поле зрения Службы безопасности Украины злоумышленник попал в августе 2017 года.

«Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины он собирал сведения о государственном оборонном заказе, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины», - говорят в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время приговор суда еще не вступил в силу, поскольку у защиты есть время на апелляцию. Сейчас осужденный находится под стражей.

В комментарии «Украинской правде» адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Теперь защита собирается обжаловать это решение. На подачу апелляции у нее есть 30 дней.

Как сообщалось, 17 августа 2017 года в Харькове СБУ задержала Логунова как организатора группировки, подготовленной российской разведкой.

В сентябре того же года мужчине объявили о подозрении в государственной измене. Украинские оперативники установили, что Логунов по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из 18 человек, в состав которой входила агентурно-боевая группа и информаторы.

Правоохранители отметили, что главаря задержали после получения тайных данных о военных разработок в рамках Государственного оборонного заказа.

Также СБУ подозревали, что группировка, созданная Логуновым, получила из России задачу «совершить убийства нескольких общественных деятелей Украины».