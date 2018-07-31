Николаевский водитель, который чуть не сбил пешеходов на Адмиральской, ранее врезался в машину и сбежал

В Николаеве патрульная полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором водитель черного автомобиля «BMW 5-series» с номерами ВЕ7776АЕ столкнулся с «Ford Fiesta».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Происшествие случилось 27 июля около 18:10 на проспекте Богоявленском в районе дома №383. Водитель «BMW» ни выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего столкнулся с движущимся справа в попутном направлении «Ford Fiesta». После этого водитель автомобиля «BMW 5-series» покинул место происшествия.

Напомним, что вечером 29 июля водитель автомобиля «BMW» с номерами ВЕ7776АЕ едва не сбил две семьи на пешеходных переходах на улице Адмиральской. Водитель этого автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения - в этом году он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.

Также разыскивают красный автомобиль «BMW 5-series» с номерами ВЕ3084АА. Его водитель 29 июля около 17:00 на улице Генерала Карпенко в районе дома №20 ни выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с остановившимся впереди автомобилем «Totota Camry». После этого водитель красного автомобиля «BMW 5-series» скрылся с места происшествия.

Патрульная полиция просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных ДТП или местонахождении разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам (063) 148-55-43, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1б/1, кабинет 113.