На Николаевщине грабителю оставалось отсидеть год, но после попытки сбежать с тюрьмы ему добавили еще три года

Осужденный за грабеж после попытки побега из Ольшанской исправительной колонии получил к своему сроку еще три года лишения свободы.

Об этом свидетельствует приговор Николаевского районного суда Николаевской области.

За вторую судимость грабителя в 10 июня 2015 года суд приговорил к четырем годам тюрьмы. В декабре 2017 года осужденный попытался сбежать из колонии, где отбывал наказание.

В суде мужчина признал свою вину и рассказал, как пытался убежать. Он рассказал, что сокамерник обвинил его в краже банковской карты с деньгами и после этого ему якобы начали угрожать другие осужденные. По его словам, он испугался, пошел на вахту, прошел через двери и увидел, что дежурный спит. Он забрал сигареты и якобы направился в столовую. Мужчина уверял суд, что поступил так, чтобы привлечь внимание к конфликту с другими осужденным.

Один из свидетелей, сотрудник исправительного учреждения, рассказал, как видел, что осужденный перелазил заграждение жилой территории и задержал беглеца.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 («Покушение на преступление») частью 1 статьи 393 («Побег из места лишения свободы или из-под стражи») Уголовного кодекса Украины. За побег ему еще добавили к неотбытому сроку за грабеж наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы.