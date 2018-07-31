На Николаевщине начальника Еланецкого отделения полиции задержали за систематическое вымогательство

В Николаевской области начальника Еланецкого отделения полиции задержали за то, что он систематически вымогал неправомерную выгоду от местного фермера за невмешательство в его деятельность.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Фермер обратился с соответствующим заявлением к сотрудникам внутренней безопасности полиции. Мужчина рассказал, что полицейский постоянно давит на него, угрожая создать искусственные проблемы в предпринимательской деятельности (выращивании зерновых культур). Свою лояльность майор полиции оценил в тысячу долларов США.

Деньги 35-летний полицейский получил двумя частями. После получения всей суммы в 26 тысяч гривен взяточника задержали оперативники внутренней безопасности при содействии руководства ГУНП области. Начато уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством») Уголовного кодекса Украины. В настоящее время готовятся объявить майору о подозрении.

Отметим, что задержанным начальником Еланецкого отделения полиции является майор Николай Стремилов.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что майор вымогал деньги у заместителя председателя частного сельскохозяйственного предприятия. Полицейского задержали непосредственно во время передачи ему второго транша неправомерной выгоды в сумме 13 тысяч гривен на базе предприятия в селе Ольгополь.

Напомним, что ранее двух южноукраинских полицейских отдали под суд за вымогательство денег у наркозависимого.