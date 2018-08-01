На Николаевщине вор решил подзаработать на псевдопродаже своего дома и выманил четверть миллиона – ему дали три года тюрьмы

В Николаевской области раннее судимый за кражу мужчина выманил у гражданина более 250 тысяч гривен за псевдопродажу собственного дома. За «сделку» по поддельным документам его наказали тремя годами лишения свободы.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новобугского районного суда Николаевской области.

Согласно материалам, обвиняемый еще в конце 2017 года устно договорился с одним мужчиной о продаже дома. Он даже получил от него задаток в 147 тысяч гривен, о чем подписал расписку.

Уже в начале января он решил еще подзаработать и сообщил другому человеку о продаже дома за 250 тысяч гривен.

Сначала он взял с потерпевшего три тысячи гривен на оформление некоторых документов, потом еще 50 тысяч для уплаты налогов от продажи, а в феврале еще выманил 125 тысяч гривен, а несколько позже 40 тысяч на ремонт продаваемого дома.

Через время обвиняемый еще и организовал встречу «покупателя» с женщиной, которую представил нотариусом, услуги которой обошлись в четыре тысячи гривен. Далее он сказал жертве, что уже все документы готовы, и покупатель должен отдать еще 30 тысяч гривен оставшейся цены дома. Всего мошенник таким образом обогатился на 253 тысячи 200 гривен, которые потратил на свои нужды.

Позже он нашел в сети изображение акта Государственного акта на право частной собственности на землю, распечатал его, поддел записи и печать, а также вручил пострадавшему вместе с фиктивным договором покупки-продажи.

Эти действия обвиняемого квалифицирует по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в крупном размере, совершенное повторно; по части 1 статьи 358 УК Украины, как подделка официального документа и печати с целью их использования; по части 4 статьи 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях и наказал тремя годами двумя месяцами лишения свободы.

Напомним, в Николаеве СБУ задержала аферистов, которые вмешивались в работу государственных реестров и отбирали недвижимость.