В США из океанариума украли маленькую акулу – воры увезли ее в детской коляске

В США из океанариума в Сан-Антонио (штат Техас) украли небольшую акулу по кличке Мисс Хелен. Воры выловили ее, завернули в мокрое одеяло и поместили в ведро с водой, которое, в свою очередь, поставили в детскую коляску. Затем они скрылись на автомобиле.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «BBC News».

В краже участвовали двое мужчин и женщина. Украденная акула принадлежит к виду рогатых акул, ее длина – 40 сантиметров. Инцидент произошел 28 июля. Полиция задержала воров 30 июля по наводке местных жителей, которые узнали автомобиль преступников на кадрах с камер наблюдения. Записи показывали в местных СМИ.

Акулу обнаружили в гараже одного из воров. Сообщается, что в его коллекции было много рыб и морских животных. Один из подозреваемых в преступлении заключен под стражу. Преступникам грозит штраф – стоимость акулы оценивается в две тысячи долларов.

- Когда мы зашли в гараж и дом [подозреваемого], выглядело, будто мы попали в филиал океанариума Сан-Антонио. Он знал, как обращаться с животными, и акула оказалась жива, - заявили в полиции.

Напомним, что ранее «Гринпис» отвез группу школьников в океанариум, в котором вместо морских животных плавали мусор и пластик.