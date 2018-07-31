«Убили героя»: В Италии неизвестные отравили собаку, которая спасала людей при землетрясении

В Италии отравили овчарку по кличке Каос, которая известна тем, что спасла людей после землетрясения в 2016 году в Аматриче.

Об этом сообщает The Guardian.

«У меня нет слов. Я не могу понять этот ужас. Он был жив как минимум до двух часов ночи, я слышал, как он лаял», — говорит хозяин собаки Фабиано Этторе, который нашел труп пса в своем саду утром в субботу 28 июля.

По информации СМИ, Каоса назвали собакой-героем за то, что он в 2016 году нашел выживших людей под развалинами после землетрясения в Аматриче.

«Убили героя, который в те тревожные часы вместе со спасателями разбирал четырьмя лапами завалы и искал выживших. Каос спасал людей, и те же самые люди его отравили», — заявил представитель итальянской организации по защите животных Ринальдо Сидоли.

Сообщается, что в связи со случившимся зоозащитники призывают ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Напомним, в Эквадоре собака спасла семь человек из-под завалов, а затем умерла