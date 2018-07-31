В Минздраве подтвердили, что Зайцева на момент смертельного ДТП была под наркотиками, – адвокаты

Фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения.

Об этом на заседании Киевского райсуда Харькова во вторник заявила представитель потерпевших, адвокат Лариса Матвеева, передает «Интерфакс-Украина».

Так, она ссылается на ответ на адвокатский запрос, полученный ею из Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины.

«С учетом приведенных в запросе сведений можно определить, что лицо 1 (так была обозначена Зайцева в адвокатском запросе – ред.) по состоянию на 17 октября 2017 года находилось в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ», - процитировала Матвеева ответ центра.

Матвеева заявила ходатайство о приобщении к материалам дела заверенных копий своего запроса и ответа на него, при этом против удовлетворения такого ходатайства выступили адвокаты Зайцевой и представитель одной из потерпевших (знакомой Зайцевой, находившейся вместе с ней в машине на момент аварии).

«Считаю, что в понимании норм Уголовного процессуального кодекса, на который ссылалась адвокат Матвеева в своем ходатайстве, данные документы не являются доказательствами в данном уголовном производстве. Абсолютно каждый вопрос, поставленный Матвеевой в своем адвокатском запросе, был предметом исследования всех экспертиз, которые приобщены уважаемым судом к материалам данного дела», - сказала адвокат Зайцевой Юлия Козырь.

Она обратила внимание на то, что в уголовном производстве проведена психиатрическая, наркологическая, психологическая и судебно-медицинская экспертиза, на рассмотрении которой, в частности, был поставлен вопрос о том, находилась ли Зайцева в состоянии какого-либо опьянения на момент совершения преступления.

«Абсолютно все эти вопросы были поставлены, и оценка данным обстоятельствам дана компетентными экспертными учреждениями города Харькова. При этом эксперты были предупреждены об уголовной ответственности. Им для исследования предоставлялись все необходимые материалы уголовного производства. Поэтому я считаю, что ходатайство адвоката Матвеевой необоснованно и не подлежит удовлетворению», - подчеркнула адвокат.

В итоге в судебном заседании объявили перерыв до 7 августа.

Напомним, что вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцева признала в суде свою вину.

При этом автомеханик Lexus Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.