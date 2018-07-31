На Харьковщине в канализации воинской части нашли тело военнослужащего

На территории воинской части в городе Лозовая обнаружили тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Информация о происшествии поступила в полицию 30 июля, сообщает полиция Харьковской области.

«На месте сотрудники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе на территории воинской части», – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Пресс-секретарь полиции Харьковской области в комментарии «Украинской правде» сказала, что следствие рассматривает все версии, не исключают и вероятность несчастного случая.

ТРК «Лозова» сообщает, что тело парня нашли в старом подземном резервуаре на улице Гетманской, сооружение расположено за жилым домом по соседству с военной частью.

«По предварительным выводам эксперта, военный умер 4 или 5 дней назад», – информирует телерадиокомпания.

Умерший служил в батальоне «Донбасс-Украина» – и там также проведут служебное расследование, сообщил командир Вячеслав Власенко.

Напомним. в одной из воинских частей Полтавской области застрелился молодой военнослужащий-контрактик