Задержаны подозреваемые в убийстве активиста «Сармата» – один из них принадлежит к праворадикалам

Артем Матюшин Возле Мелитополя задержали подозреваемых в убийстве добровольца АТО, активиста Виктора Олешко (Сармата).

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Семен Кабакаев.

«Действовала Группа этих лиц. Их всех везут в Бердянское отделение полиции», - написал он.

О задержании также пишет журналист Юрий Бутусов:

«Полиция задержала группу киллеров, убивших сегодня днем Виталия Олешко в Бердянске. Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали и уже успели провести опознание. Свидетель преступления против Виталия Олешко, его друг Андрей Маджаров опознал убийцу, его опознали и другие свидетели. Это однозначно заказное убийство, действовала целая группа, надо добраться до заказчиков», - рассказал он.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», главного подозреваемого в убийстве зовут Артем Матюшин. Он из Днепра, занимается единоборствами, рукопашным боем и представлял Украину на международных соревнованиях. Задержанный может принадлежать к праворадикальным кругам – об этом свидетельствует футболка фирмы «Свастон», которые носят «правые» и множество перепостов страницы "Национальных дружин".

Напомним, что Олешко застрелили в Бердянске. Виталий Олешко воевал в зоне АТО в батальоне «Донбасс» и был награжден орденом «За мужество» 3-й степени. Также Олешко участвовал в боях за Иловайск и прошел плен боевиков.