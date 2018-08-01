В Снигиревке хулиган сначала ударил мужчину камнем по голове, а затем стал бить прохожих

Фото - иллюстрация В Снигиревке полиция задержала хулигана, который сначала побил мужчину в кафе, а затем начал цепляться к прохожим.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Конфликт устроил 42-летний мужчина из Днепропетровской области, который приехал к родственникам в Снигиревку. Вечером он отдыхал в местном баре, где употреблял алкоголь и беспричинно ударил по лицу местного жителя, с которым выпивал в компании. Якобы успокоившись, злоумышленник нашел камень и снова вернулся к столу. На летней площадке хулиган извинился перед мужчиной за пощечину, а потом ударил его камнем по голове.

Жена пыталась успокоить нетрезвого злоумышленника и отвести его домой, однако по дороге он приставал к прохожим: бил их руками, палкой и железной трубой. Пострадавшим от хулиганских действий гражданам медики оказали помощь. Полицейские задержали дебошира, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ссора в кафе закончилась ножевыми ранениями и стрельбой.