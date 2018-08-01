«Чувствовала, что я – следующая», - чиновница херсонской мэрии Гандзюк прокомментировала нападение

Советница мэра Херсона, и.о. управляющего делами горисполкома Екатерина Гандзюк чувствовала, что на нее будет совершено нападение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист, брат нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема Маси Найем.

«Вышла, меня облили. Почувствовал что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой». Со слов водителя, ее волосы и одежда дымились от разъедания кислотой», — написал Найем.

По его словам, за несколько дней до инцидента отец Ганзюк видел нападавшего, но Екатерина тогда была в Киеве.

«Я чувствовала, что после нераскрытых преступлений в Одессе, после того, что 32 дня полиция Херсона пыталась установить факт того, что Сергей Никитенко — журналист, я чувствовала, что я — следующая», «Ну, получил заказчик, говорят, долларов 500. Я б дала больше, чтоб не трогали», «Я не боюсь — это часть моей работы», — передает Найем слова пострадавшей.

По словам юриста, ее состояние «близкое к тяжелому», а консилиум врачей соберется 1 августа. В то же время в полиции еще ничего не сделали.

«Видео не изымали. Сначала было возбуждено уголовное дело по ст.296 УКУ. Вы вдумайтесь… человека обливают кислотой, она разъедает его тело, и полиция инкриминирует… хулиганство. Вишенка на торте… до сих пор полиция не установила, чем именно облили Екатерину. Как любит говорить Катерина «тупо нема повноважень»… Желания», — подчеркивает Найем.

Он также отметил, что Ганзюк не общалась «ни с какими правоохранителями из Херсона».

«Привезли цветы. Она не могла открыть глаза. Один еле открыла, просила показать ей цветы. Обрадовалась и пыталась улыбнуться. Уходя, услышали, как Катя просила у врача: «Давайте в глаз нальем лидокаин»», — написал юрист.

По его мнению, «это обычный терракт».

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо сотруднице горсовета Екатерине Гандзюк. Женщину с ожогами доставили в больницу.