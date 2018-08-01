«Задушили и бросили в коллектор»: Военнослужащего на Харьковщине убили двое его сослуживцев

23-летнего мужчину, тело которого нашли на территории воинской части в городе Лозовая Харьковской области, убили его сослуживцы.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в канализационном коллекторе на территории воинской части в городе Лозовая обнаружили тело мужчины.

Двух военнослужащих, которых обвиняют в убийстве, полиция задержала во вторник, 31 июля. Они признали свою вину.

«В течение суток районная полиция провела комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и обнаружила лиц, причастных к совершению тяжкого преступления. Это военнослужащие, служившие вместе с погибшим. 25 июля после конфликта они подрались. Затем эти двое его задушили и бросили в коллектор», - написал Бех.

Сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование проводится по статье «Умышленное убийство», а мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что боевики застрелили задолжавшего сослуживца, который пытался сдаться военным ООС