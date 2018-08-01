В Николаеве до смерти забили женщину – полиция устанавливает ее личность и разыскивает причастных к преступлению

Ночью 1 августа в Ингульском районе Николаева побили женщину, которая от полученных травм умерла на месте происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В 02:25 в полицию позвонили граждане с сообщением о том, что у автомойки на Аляудском спуске слышны крики женщины о помощи.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа полиции. Потерпевшая в настоящее время уже была в бессознательном состоянии. До приезда врачей скорой помощи женщина умерла. Эксперт, осмотрев ее тело, обнаружил многочисленные раны в области головы. Также погибшая не имела при себе никаких личных вещей.

По данному факту следователями Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства смертельного избиения потерпевшей и лиц, причастных к совершению указанного преступления.

«Просьба ко всем гражданам помочь установить личность умершей женщины. Если вы по одежде и телосложениею узнали погибшую на фото женщину или владеете какой-либо информацией, которая может стать полезной для следствия, сообщите в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, улица 12-я Продольная, 42-а или по телефонам 21-61-11, 102», – добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Снигиревке полиция задержала хулигана, который сначала побил мужчину в кафе, а затем начал цепляться к прохожим.