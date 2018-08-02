На Николаевщине мужчину за арсенал оружия, взрывчатки и наркотики наказали двумя годами условно

В Николаевской области мужчину за хранение наркотиков и арсенала оружия, боеприпасов наказали двумя годами условно.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новобугского районного суда Николаевской области, вынесенного судьей Викторией Баранкевич.

Как известно, оружие и наркотики у 49-летнего жителя Еланецкого района нашли во время обыска в январе прошлого года. Также отмечалось, что в рамках расследования проверялись версии о возможном сбыте подозреваемым наркотиков и оружия, а также выяснялась его причастность к диверсионной деятельности.

Согласно документу, у обвиняемого нашли автомат АК-74, глушитель к нему, подствольный гранатомет ГП-25, магазин к патронам калибра 5,45 мм от автомата Калашникова АК-74, два магазина к патронам калибра 7,62 мм к АК-47. Еще у него нашли 200 патронов калибра 5,45 мм, 96 патронов калибра 9 мм, 61 патрон калибра 5,6 мм, 1 патрон калибра 7,62 мм, 1 патрон калибра 7,92 мм. Также мужчина хранил 5 тротиловых шашек и одну ручную осколочную гранату РГД-5.

Также обвиняемый хранил 366 грамм каннабиса, который, по его словам, он курил лично и не продавал, а также электронные весы.

Сам обвиняемый об оружии рассказал, что он нашел военный рюкзак, в котором находился автомат Калашникова с подствольным гранатометом и магазином с патронами, пакет с патронами к стрелковому оружию, тротиловые шашки, граната РГД-5. О своей находке он никому не рассказывал и уверял, что хотел сдать найденные им огнестрельное оружие и боеприпасы в правоохранительные органы, но боялся это сделать и боялся работников Еланецкого отделения полиции.

Стоит отметить, что найденное оружие ранее состояло на вооружении в воинской части - полевая почта В2326 и были потеряны.

Также он рассказал, что у него дома для коллекции хранились приобретенные им макет учебного оружия в виде автомата Калашникова с паспортом, пневматический пистолет, стартовый пистолет и револьвер, различные части к охотничьему оружию.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или переправка наркотических средств без цели сбыта») и частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Его за преступления наказали пятью годами лишения свободы. При этом судья освободила осужденного от отбывания основного наказания с испытательным сроком на два года.

Напомним, в Николаеве задержанный СБУ торговец оружием и наркотиками после сделки с прокуратурой отделался условным сроком.