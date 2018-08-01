Несмотря на видеозаписи и показания свидетелей, суд оправдал обвиненного во взяточничестве экс-начальника отдела Луганской СБУ

Суд оправдал и признал невиновным бывшего начальника следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Луганской области Виталия Жалдака в даче 50 тысяч гривен взятки военному прокурору.

Об этом говорится в приговоре суда.

Разбирательство длилось больше двух лет. Весной 2016 года Жалдак встретился с военным прокурором Луганского гарнизона для обсуждения дела о контрабанде через линию разграничения на Донбассе. В деле проходили трое подозреваемых, но Жалдак предложил направить в суд обвинительные акты против двоих, и одновременно закрыть дело против организатора канала за 50 тыс. гривен.

По данным следствия, военный прокурор немедленно связался с правоохранителями, согласился на установку скрытой видеокамеры, и уже на следующий день получил от Жалдака пакет с деньгами. Жалдака тут же задержали, но ни в ходе следствия, ни на судебном процессе он своей вины не признал, а утверждал, что получил пакет от неизвестного лица и по просьбе этого неизвестного передал его прокурору, не зная о содержимом.

Вина Жалдака в суде была подтверждена показаниями свидетелей и исследованием документов и видеозаписи со скрытой камеры.

В приговоре суд отметил, что кроме упорного отрицания вины, подсудимый дал еще и ложные показания, что суд должен расценивать "как способ защиты с целью избежания уголовной ответственности за совершенное преступление".

Тем не менее, суд счел, что сторона обвинения не доказала вину Жалдака, а все их аргументы являются допущениями. Жалдаку вернули 206 тыс. гривен залога и сняли арест с его имущества.

Напомним, ранее в Днепре суд оправдал налоговиков, задержанных на взятке в 2 миллиона гривен.